Criscitiello: «Avesse giocato l’Inter giornata salva. Ora non fermarsi più»

Bologna-Inter è stata una delle quattro partite non disputate nella ventesima giornata di Serie A (vedi articolo). Da Sportitalia Mercato Criscitiello ritiene che comunque la Lega Serie A ne esca vincitrice sulle ASL e che ora non ci si possa più fermare, col nuovo protocollo (vedi articolo).

ANDARE AVANTI! – Michele Criscitiello va contro le partite non disputate: «Diciamola chiaramente. Avesse giocato l’Inter, con Milan-Roma e Juventus-Napoli che si sono giocate come la Lazio, con tutto il rispetto per le altre la giornata era bella che salva. C’è questa macchiolina dell’Inter, altrimenti la Lega Serie A avrebbe stravinto in quella che era una sua decisione politica. Ma adesso non ci si deve più fermare».