Criscitiello, dopo quanto fatto da Calvarese in Juventus-Inter, va contro gli arbitri italiani. Il giornalista, nel corso di “Sportitalia Mercato”, se la prende col mancato ricorso al VAR dopo che non si è andati a review per quanto fatto da Cuadrado con Perisic.

CATEGORIA IN DIFFICOLTÀ – Gianpaolo Calvarese in Juventus-Inter ha rilanciato un problema: in Serie A il VAR viene usato male. O ignorato del tutto, come nel caso del rigore omaggiato a Juan Guillermo Cuadrado. Michele Criscitiello usa l’episodio per una forte critica: «In Italia siamo gli unici capaci a complicare le cose con la tecnologia. Gli arbitri italiani sono talmente scarsi e presuntuosi che riescono a far diventare un problema una tecnologia che dovrebbe aiutarli. Invece loro l’aiuto non lo vogliono, perché non sanno gestire neanche la tecnologia».