Criscitiello: “Juventus confusa. Inter, con grande mercato la scavalchi”

Nel suo editoriale per il portale online “Tuttomercatoweb.com”, il noto giornalista Michele Criscitiello analizza la scelta della Juventus di affidarsi ad Andrea Pirlo, come nuovo allenatore. Poi si lancia in una provocazione che riguarda l’ambiente Inter

CONFUSIONE – Gli ultimi avvenimenti di casa Juventus hanno scosso gli addetti ai lavori della Serie A e non solo. Andrea Pirlo guiderà la formazione bianconera nella prossima stagione. Una scelta che continua a far discutere e che Michele Criscitiello giudica assolutamente inadeguata, nel suo editoriale per “Tuttomercatowe.com”: “Se l’obiettivo è copiare il Real Madrid, allora, auguriamo alla Juventus di riuscirci ma una società come quella bianconera non è nata per copiare; neanche se il giochino è riuscito al Real Madrid“. A questo punto il volto noto di “Sportitalia” lancia un provocazione piuttosto forte, che coinvolge anche l’Inter: “Giuseppe Marotta tocca a te – scrive Criscitiello – . Se l’Inter fa un mercato pesante, il prossimo anno scavalca la Juventus in Italia. Non per Pirlo ma per la confusione nella quale si è infilata la Juventus“.