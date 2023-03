Criscitiello: «Inzaghi-Inter, foglio di via preparato! Samaden? Due ipotesi»

Criscitiello ritiene già scritta la storia di Inzaghi all’Inter, a fine anno il club gli darà il benservito. Ma ad oggi non ci sono le alternative. Poi si concentra sul futuro di Samaden. Così nel suo editoriale su Sportitalia.com

ESONERO − Secondo Criscitiello, Inzaghi ha ormai scritto il suo destino: «In estate ci sarà una rivoluzione tra gli allenatori di serie A. È presto per parlarne ma ci portiamo avanti. L’Inter sta preparando il piattino a Simone Inzaghi e questo è chiaro. I comunicati della curva, gli articoli su certi giornali. Insomma, a Simone hanno preparato il foglio di via. Le alternative non ci sono ancora. Dal profilo straniero al sogno De Zerbi. Prima, però, bisognerà fare chiarezza tra proprietà e società. L’allenatore è un punto chiave ma c’è troppa confusione in sede all’Inter».

DUE VIE − Così Criscitello sulla separazione tra l’Inter e Samaden: «La notizia più clamorosa è il sempre più probabile addio di Roberto Samaden all’Inter, dopo una vita insieme. Per Samaden due ipotesi: o altro club oppure ingresso in Federazione per valorizzare i settori giovanili di Coverciano anche se ci sono voci che lo avvicinano alla Cremonese in vista della prossima stagione».