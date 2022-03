Criptovalute, preoccupa tenuta finanziaria aziende. Inter allarmata? – TS

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino nel posticipo domenicale. Ora c’è la sfida alla Fiorentina di sabato con i nerazzurri che devono vincere per dare un significato al suo campionato. Intanto fa tremare l’Inter una notizia uscita dall’Inghilterra sulle criptovalute.

ALLARME – L’Inter deve tornare a vincere contro la Fiorentina. I nerazzurri devono fare punti per dare un significato al finale di stagione ma intanto, come scrive Tuttosport, preoccupa la situazione di alcune aziende di criptovalute uscita dall’Inghilterra. Il sito inglese Off the Pitch è preoccupato dalla tenuta finanziaria di alcune aziende di criptovalute tra cui Socios.com (main sponsor dell’Inter). L’Inter, oltre a Socios.com ha anche un altro sponsor di un’azienda di cripovalute, Digitalbits (sponsor di manica). La Premier League, secondo Off The Pitch è molto preoccupata da questa situazione e la Figc vigila con attenzione questa situazione dopo aver rifiutato alcune offerte di sponsorizzazioni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi