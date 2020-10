Crespo: “Lautaro Martinez è all’Inter, sia orgoglioso! Ecco come matura”

Hernan Jorge Crespo

Crespo, allenatore del Defensa y Justicia, ha parlato anche di Lautaro Martinez intervenuto in collegamento col “Festival dello Sport”. Ecco le parole dell’ex tecnico nerazzurro sul Toro, con dei suggerimenti per la sua carriera.

IN CRESCITA – Hernan Crespo ha sensazioni incoraggianti: «Chiaramente Lautaro Martinez sta giocando in una squadra top europea. Già questo lo deve sicuramente rendere orgoglioso. Detto ciò credo che lui ha una mentalità e una personalità che gli permetterà di essere il centravanti dell’Inter per molti anni. Dopo questo primo anno all’Inter, perché nel precedente era il vice di Mauro Icardi, gli serve un po’ di stabilità. Immagino che Javier Zanetti, come dirigente, i conti li faccia: quest’anno, quando puoi vincere lo scudetto ed essere competitivo, gli attaccanti fanno i gol. Romelu Lukaku garantisce tot gol, Lautaro Martinez garantisce tot gol: già partire da almeno venti gol che devi fare ti fa maturare e affrontare la stagione con responsabilità».