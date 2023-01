Crespo: «Inter-Milan di Supercoppa? Vincerà chi avrà più fame!»

«Domani è una partita secca e, come tutte le finali, non c’è un vero favorito, quindi non c’è una formula magica per dire: si vince così. Oltretutto sarà pure un derby e chi perderà avrà lasciato la coppa alla sua storica rivale

Oggi pesa di più l’aspetto mentale, rispetto a quello fisico. È vero che diversi giocatori arrivano dal Mondiale, ma tutti gli altri hanno riposato e svolto una buona preparazione. Secondo me le squadre sono sullo stesso livello, entrambe avranno pressioni importanti, ma chi avrà più fame di successo fra chi ha vinto lo scudetto, e vorrà difendere la supremazia, e chi l’ha perso, e vorrà dimostrare di non essere da meno, prevarrà».

ha concesso a TuttoSport una lunga intervista riguardo la finale diitaliana traCosì l’ex attaccante di entrambe le milanesi sul Derby di domani.

BACHECA – Crespo ha poi continuato parlando di quanto potrebbe valere questo trofeo: «Ricordo che ai miei tempi vincere la Supercoppa era l’ultimo obiettivo. Però ricordo l’espressione di Galliani quando il Milan ha vinto la sua ultima Supercoppa contro la Juventus. In quel momento quel trofeo era molto importante e credo che quella di domani a Riad abbia delle similitudini per entrambe le società. Come a dire: “Intanto mettiamo un trofeo in bacheca, poi si vedrà. Chi la vince? Impossibile dirlo, è una lotteria. Da allenatore direi una cosa sola ai miei giocatori: date tutto sul campo per non avere rimpianti. Da ex giocatore e spettatore, spero di vedere una partita aperta, che lasci spazio al talento dei giocatori in campo. Personalmente impazzisco per Tonali e Barella». Magari sarà proprio uno di loro due a decidere la gara. La speranza in casa Inter è che a farlo sia proprio Nicolò Barella.