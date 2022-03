Crespo, dopo San Paolo torna in panchina. Nuova allenatore dell’Al Duhail

L’Inter prepara la sfida del prossimo 3 aprile alla Juventus. I nerazzurri lavorano ad Appiano Gentile a ranghi ridotti vista la sosta per le nazionali. Intanto, un grande ex Inter, Hernan Crespo, comincia un’altra avventura da allenatore con l’Al Duhail.

Ovviamente anche da tutta la redazione di Inter-News.it, un grande in bocca al lupo alla vecchia Arma Letale dell’Inter.