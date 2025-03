Crespo al bivio: «Inter o River Plate? Difficile, ecco per chi tiferò!»

Crespo ha detto la sua sul Mondiale per Club. L’Inter e il River Plate si sfideranno durante la prima fase. L’ex giocatore ha commentato in questo modo.

SQUADRE DEL CUORE – In estate ci sarà il Mondiale per Club negli States, l’ennesima competizione che l’Inter è chiamata a giocare in questa stagione bellissima ed estenuante. Ai canali di RTV San Marino, ha parlato a proposito di questo torneo il grande ex attaccante argentino Hernan Crespo. Ecco per chi tiferà “Arma Letale”: «È difficile davvero perché sono cresciuto con il River Plate fino all’età di 21 anni, ho passato parte della mia carriera anche all’Inter quattro anni in complesso e il mio cuore sarà con loro. Sarà molto difficile per entrambe le squadre perché ci sono grandi club in gara però penso che se parlassi con la Fifa magari loro potrebbero invitarmi». La Beneamata, oltre a vedersela contro gli argentini del River Plate, giocheranno anche contro i messicani del Monterrey e i giapponesi dell’Urawa Reds Diamond. Il torneo partirà a giugno e durerà fino a luglio con ben 32 squadre partecipanti. Sul Mondiale si è espresso nelle ultime ore anche il connazionale e amico di Crespo, Javier Zanetti. Il vicepresidente nerazzurro ha parlato in questo modo in Cina.