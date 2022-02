Crespo: «Avevo 6 mesi di contratto all’Inter, mi chiamò il Real Madrid. Io…»

Hernan Crespo, ex attaccante, ha parlato a Por Goleada, sul canale Twitch di Olé, anche del tentativo Real Madrid quando era all’Inter.

DICHIARAZIONI – Queste le parole a Por Goleada, sul canale Twitch di Olé, da parte di Hernan Crespo, ex attaccante dell’Inter, sui tentativi del Real Madrid di ingaggiarlo. «Una volta, quando giocavo con la Lazio, stavo trattando per andare al Real Madrid o all’Inter, ma – si legge su Ole.com.ar – tutto dipendeva da Ronaldo. Se fosse rimasto all’Inter sarei andato a Madrid, ma da quando è andato al Real sono andato all’Inter. Poi ho avuto un’altra opportunità nel 2009. Avevo sei mesi di contratto all’Inter e avevamo più punti, il Real Madrid mi ha chiamato per andare a gennaio, ma sono rimasto per vincere lo scudetto».