Cremonese, vittoria in Coppa Italia contro la Ternana. Radu ne prende due

La Cremonese passa a fatica contro la Ternana in Coppa Italia vincendo 3-2. Due i gol subiti da Ionut Radu, in campo anche un altro ex Inter.

SEDICESIMI – Vince la Cremonese in casa contro la Ternana ai sedicesimi di Coppa Italia, decisivo l ‘autogol di Bogdan dopo appena quindici minuti, poi la rete di Okereke al ventiduesimo. Nel secondo tempo la Ternana realizza due reti con Rovaglia e Palumbo, ma la Cremonese passa ancora una volta avanti con Quagliata. Titolare Ionut Radu tra i pali, in campo al 77′ un altro ex Inter cioè Niccolò Corrado, passato a titolo definitivo alla Ternana. La squadra allenata da Alvini sfiderà il Modena fresco di vittoria oggi contro il Sassuolo.