Cremonese storica, prima vittoria in Serie A: Roma KO! Espulso Mourinho

La Cremonese agguanta la prima vittoria stagionale in Serie A battendo la Roma 2-1 allo Zini. José Mourinho si fa espellere dopo un minuto di secondo tempo. Niente aggancio all’Inter

CLAMOROSO − Allo Zini è partita vera tra Cremonese e Roma, con una squadra di Ballardini organizzatissima e molto in palla. Pronti-via e dopo 17′ i padroni di casa passano in vantaggio. Meravigliosa la volée di Tsadjout a battere Rui Patricio. La Cremonese si conferma squadra ostica e dopo aver messo in difficoltà Milan, Juventus e Inter inguaia anche la Roma. Ma questa volta, i lombardi sognano il colpo grosso. La Roma praticamente non tira mai in porta nel primo tempo. Nella ripresa, Mourinho si sfoga in tutti i sensi: prima si fa espellere dopo nemmeno un minuto e all’ora di gioco ne cambia quattro in un colpo solo. La Roma si sveglia e al 71′ trova il gol del pareggio con Spinazzola. Bravissimo l’esterno mancino a bucare Carnesecchi su lancio di Mancini. Ma nel momento migliore dei giallorossi, Ibanez fa fallo da rigore! All’83’, Ciofani dal dischetto fa esplodere lo Zini. Il match termina dopo 6′ di recupero. I giallorossi mancano l’aggancio all’Inter. La Cremonese vince per la prima volta in questa stagione in campionato.