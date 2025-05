Cremonese-Spezia, il primo round finisce in parità! Esposito in campo

Cremonese e Spezia hanno giocato questa sera il match d’andata della finale playoff e la gara è finita 0-0. Francesco Pio Esposito è stato protagonista dal primo minuto.

PAREGGIO – Lo Spezia esce dalla trasferta con la Cremonese con il risultato di 0-0. Ottimo risultato all’andata della finale playoff di Serie B perché il ritorno si giocherà allo Stadio Alberto Picco e i bianconeri avranno il supporto dei propri tifosi. Dai prossimi 90 minuti perciò uscirà la terza ed ultima promossa nel prossimo campionato di Serie A che inizierà la terza settimana di agosto. Al Giovanni Zini oggi la gara è stata quasi a senso unico. La Cremonese ha chiuso la partita con più di 12 tiri verso la porta, non risultando però mai veramente pericolosa. Lo Spezia ha resistito e ha tenuto duro per l’intero arco dei 90 minuti. Solo un tiro e neanche di Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 in prestito dall’Inter e al centro di voci di mercato ha vissuto una serata opaca, ma anche per il modo in cui ha deciso di giocare la sua squadra. I bianconeri sono stati poco propositivi e presumibilmente tireranno fuori una prestazione diversa al ritorno. La prossima partita, decisiva, è in programma domenica 1 giugno alle ore 20.30 all’Alberto Picco.

CREMONESE – SPEZIA 0-0