Cremonese-Inter, Lukaku pronto. Ballottaggio in difesa e a centrocampo – Sky

Si avvicina Cremonese-Inter e Inzaghi pensa a come rimpiazzare le tante assenze. Ballottaggio in difesa. Quasi certo l’utilizzo in corso di Lukaku, che necessita minutaggio. Di seguito gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport 24.

PROBABILI SCELTE – L’Inter prepara la sfida in trasferta contro la Cremonese di sabato. Secondo quanto riporta Andrea Paventi, nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, Simone Inzaghi riserva ancora dei dubbi sui due che sostituiranno gli squalificati Milan Skriniar (vedi articolo) e Nicolò Barella. Sono tanti i giocatori in corsa per il posto da titolare. In difesa Stefan De Vrij può adattarsi come centrale, ma sia Danilo D’Ambrosio che Matteo Darmian nutrono speranze. Quasi certo, invece, il rilancio di Denzel Dumfries. Come anche la ripresa di Romelu Lukaku, e la sua probabile entrata nel corso di Cremonese-Inter. Il belga, infatti, ha estremo bisogno di accumulare minuti nelle gambe. I due titolare in attacco, invece, dovrebbero essere Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Anche Joaquin Correa sembra avere qualche chance ma le ultime prestazioni non fanno ben sperare.

Fonte: Sky Sport 24