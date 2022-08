La Cremonese imita l’Inter e perde prima dell’infrasettimanale: 3/3 KO

Altra sconfitta per la Cremonese che capitola in casa contro il Torino per 1-2. Non basta l’eurogol nel finale di Sernicola. Martedì, ci sarà Inter-Cremonese

ALTRO KO − La Cremonese capitola ancora, terza sconfitta consecutiva per la squadra di Massimiliano Alvini. Contro il Torino termina 2-1. Altra gara combattuta così come contro Fiorentina e Roma ma manca il guizzo vincente. Granata subito avanti dopo 16 minuti di partita con l’autogol sfortunato di Bianchetti che devia dentro la sua porta una conclusione di Vlasic. Il Torino spinge alla ricerca del raddoppio sfiorandolo al 31′ con Ola Aina che spara alto. Nella ripresa, arriva lo 0-2 con Radonijc che insacca un facile tap-in dopo ottima cavalcata di Vojvoda dalla sinistra. Nel finale, orgoglio della Cremonese che riapre i giochi con un gol meraviglioso di Sernicola. Martedì sera, i biancorossi saranno impegnati contro l’Inter a San Siro.