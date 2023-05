Cremonese, altro che salvezza! Il Bologna lo tritura: c’è manita

La Cremonese perde 1-5 in casa contro il Bologna ed è veramente ad un passo dal salutare la Serie A. Match senza storia. I felsinei sono dominanti

DISFATTA − Il Bologna passeggia sul campo della Cremonese, coinvolta in piena lotta per non retrocedere. Ma i felsinei liberi di testa e motivati sono una macchina. Il match si sblocca dopo solo 14 minuti con la rete di testa di Marko Arnautovic, che insacca di testa su cross di Barrow. Il raddoppio non si fa attendere: al 27′ è Ferguson a trafiggere Carnesecchi. Il povero portiere della Cremonese viene bersagliato e compie un miracolo al 36′ per neutralizzare Dominguez. Ma non può nulla al 46′ sullo 0-3 di Posch. Nella ripresa, il canovaccio rimane lo stesso. Il Bologna trova lo 0-4 al minuto 63 con Orsolini, che si invola davanti il portiere per calare il poker. Lo stesso attaccante di Thiago Motta però si fa espellere dopo pochi minuti per somma di ammonizioni. La manita è di Sansone. Cremonese sotterrata. Ciofani nel finale regala la gioia del gol firmando l’1-5.