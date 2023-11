Cremonese +3 sullo Spezia. Una nota positiva per Esposito

La Cremonese abbatte lo Spezia vincendo addirittura per 3-0. Partita con poca storia in Piemonte, Francesco Pio Esposito vive un pomeriggio da incubo.

SCONFITTA – Non c’è storia allo Stadio Giovanni Zini: la Cremonese vince per 3-0 contro lo Spezia. Leonardo Sernicola, Luca Zanimacchia e al 52′ Massimo Coda siglano le reti del successo dei piemontesi sulla squadra ligure. Francesco Pio Esposito, giocatore di proprietà dell’Inter, è partito dal primo minuto come attaccante ma non ha fatto registrare nessun colpo. 90 minuti in campo per il giovane classe 2005, è la prima volta in stagione in Serie B. Altro fattore positivo la seconda titolarità consecutiva in campionato, in settimana c’era stata la panchina in Coppa Italia con il Sassuolo.