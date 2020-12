Cravero: “Inter non ha i terzini per la difesa a quattro. Eriksen sufficiente”

Roberto Cravero

Roberto Cravero, ex calciatore e opinionista di DAZN, ha commentato la vittoria dell’Inter di Antonio Conte contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco

PIANO B – L’Inter ha battuto il Cagliari in rimonta, arrivando a quota 10 punti conquistati da situazioni di svantaggio. Nel finale, con i rossoblu sbilanciati in attacco, è arrivata anche la rete di Romelu Lukaku, che Roberto Cravero commenta così nel post partita: «Non giudico l’ultimo gol e credo che l’Inter sia troppo dipendente da lui, anche se è giusto sfruttarlo in tutti i modi. Eriksen? Sinceramente non so se ha la corsa per fare la doppia fase. La sua prestazione di oggi è stata sufficiente ma non sarà ricordata come una delle sue migliori. Credo che il Cagliari abbia concesso qualcosa passando alla difesa a 5. Credo che l’Inter utilizzerà la difesa a 4 solo nei momenti di necessità, vorrebbe dire rinunciare ad Hakimi e mettere Young che non ha le caratteristiche per fare il terzino.»