Cravero: «Inter, momento di flessione normale. Un dato mi sorprende»

Roberto Cravero, ex difensore oggi opinionista, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato di Milan ed Inter, avversarie questa sera in Coppa Italia e rivali anche in Serie A

FLESSIONE – Cravero analizza il momento di Milan ed Inter: «È normale vivere un momento di flessione nell’arco di un campionato. La situazione curiosa è che Inter e Milan lo stanno vivendo nello stesso periodo dopo aver corso molto nei primi cinque mesi della stagione. In assoluto l’elemento che mi sorprende maggiormente è che l’Inter non vada in gol da tre partite consecutive tra Champions League e campionato. Strano per la squadra che ha il miglior attacco della Serie A».

SFIDA – Cravero analizza il derby in programma questa sera: «Si sfidano due squadre che affrontano qualche problema, ma proprio per questo l’appuntamento calza a pennello per fornire opportunità di rilancio. Soprattutto dal punto di vista del morale perché il ritorno si giocherà tra più di un mese e mezzo. Quindi la qualificazione in finale resterà in gioco a lungo. Ma dal punto di vista mentale gli effetti della vittoria o della sconfitta si potranno vedere in campionato. In Coppa Italia è solo il primo tempo della sfida. Ma il derby potrà incidere subito e produrre ripercussioni nella lotta per lo scudetto».

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi