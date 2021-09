Cravero: «Inter ha meno punti di quelli che merita! Ora partita importante»

L’Inter ha raccolto meno punti di quelli che aveva meritato sul campo. Questa l’opinione dell’ex calciatore Cravero, che a TMW Radio ha parlato anche del match contro lo Shakhtar Donetsk.

MERITO – Questa l’opinione di Roberto Cravero sull’avvio di stagione dell’Inter: «Secondo me l’Inter ha meno punti di quelli che merita. Le partite le ho viste quasi tutte e devo dire che ha sempre giocato un calcio brillante. Con l’Atalanta sull’1-2 poteva anche prendere il terzo e perdere la partita, ma è pur vero che passato quel momento poteva far gol su rigore e vincerla. Ci sono state partite che ha pareggiato ma in cui meritava qualcosa in più, come a Genova. Non ero uno di quelli che dicevano che l’Inter era la favorita, dicevo che insieme a Juventus, Napoli e Milan partiva davanti. Subito dietro metto l’Atalanta e le due romane. L’Inter sapeva che le partite con il Real Madrid erano difficili e anche lì ha perso in maniera veramente immeritata. Sapeva anche che le partite importanti erano le altre due. Ora arriva la partita che loro avevano programmato nella loro testa di giocarsela, perché quando abbiamo visto il girone tutti abbiamo detto Real Madrid e Inter, ma prima devi battere lo Shakhtar Donetsk».