Cravero: «Inter, colpa non di Radu! Scudetto perso in un’altra partita»

Cravero intervenuto sulle frequenze di TMW Radio ha parlato della lotta scudetto e delle ultime due partite decisive per le sorti del campionato.

LOTTA SCUDETTO – Roberto Cravero dice la sua riguardo la lotta scudetto, tra l’ultima giornata e gli errori dell’Inter: «Si parla più di Sassuolo-Milan rispetto Inter-Sampdoria, ma secondo ma non penso che i rossoneri perderanno questo scudetto anche perché hanno due risultati su tre. Il modo di preparare le partita è diverso. La condizione fisica sarà determinante e il Milan sta bene. L’Inter ha perso lo scudetto a Bologna? Non diamo tutte le colpe a Radu, è stato chiamato a giocare in una partita difficile… ricordo però anche il rigore di Dimarco con l’Atalanta… In realtà lo Scudetto è stato perso nel derby. Tutto sommato per Inzaghi il bilancio è positivo, ma aveva la squadra più forte per vincere lo scudetto».