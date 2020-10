Cravero: “Hakimi diventa devastante senza un compito. Prestazioni…”

Roberto Cravero

Hakimi ha fatto grandi cose in queste sue due prime partite all’Inter. Roberto Cravero, parlando a DAZN, ha spiegato quali siano le caratteristiche principali del laterale marocchino, oggi atteso dal duello con Marusic della Lazio.

LA FASCIA CHIAVE – Roberto Cravero presenta Lazio-Inter: «Se guardiamo la parte tattica secondo me devono bloccare gli esterni, lì l’Inter diventa devastante. Poi devono tenere le linee molto vicine: recupero palla e giocata immediata per Ciro Immobile. In questo momento l’Inter è in una grandissima forma. L’ambientamento di Achraf Hakimi in Serie A? Non ci ha messo niente, ma questo ha dimostrato nel Borussia Dortmund di essere un grande giocatore. Se poi non gli dai un compito difensivo, e lui deve pensare durante la partita esclusivamente alla fase offensiva, diventa devastante. Ma le sue prestazioni fanno passare in secondo piano quelle di Ashley Young, che invece sta facendo dalla parte sinistra delle prestazioni di altissimo livello. Anche se non quelle di Hakimi».