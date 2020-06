Cravero: “Conte non è Re Mida. Hakimi miglior...

Cravero ha parlato del momento dell’Inter sul campo e del mercato, con l’arrivo di Achraf Hakimi per la prossima stagione (qui i dettagli). Di seguito le dichiarazioni del commentatore sportivo, anche su Conte, ai microfoni di “TMW Radio”

ACQUISTO TOP – Roberto Cravero tra campo e mercato: «L’Inter se l’aspettava così? No, credevo fossero loro a combattersi lo Scudetto con la Juventus. Non si può chiedere a Conte di essere Re Mida, anche lui ha bisogno di tempo: secondo me hanno preso Hakimi che è il miglior esterno destro d’Europa assieme ad Alexander-Arnold. I 40 milioni li avrei spesi, assolutamente: ho ancora negli occhi la prestazione contro l’Inter, dove li ha massacrati sulla fascia. Con pochi compiti difensivi può dare il meglio, un grandissimo acquisto».