Cragnotti: «Con Ronaldo era tutto fatto, poi Moratti raddoppio tutto!»

Sergio Cragnotti, ex storico patron della Lazio Scudettata (1999-2000), ha ricordato su New Sound Level un piccolo aneddoto di mercato legato al fenomeno Ronaldo. L’ex patron racconta di come Moratti glielo soffiò portandolo all’Inter

AMAREZZA − Cragnotti racconta una delusione di mercato con l’Inter ‘guastafeste’: «Il mancato arrivo di Ronaldo mi scocciò tantissimo, ci avevo lavorato per 6 mesi direttamente in Brasile, avevamo molti allacci, conoscevamo bene il paese. Era tutto fatto, doveva solo firmare, poi arrivò Moratti, raddoppiò il tutto e lo acquistò. Da quel giorno abbiamo cambiato la nostra politica. Quanto avremmo vinto con Ronaldo? Secondo me tantissimo, forse anche qualche Champions League, non avremmo perso 5-2 a Valencia».