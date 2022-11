Cragno chiuso al Monza da un ex Inter, l’agente: «Situazione grottesca!»

Cragno è arrivato al Monza in estate dal Cagliari per fare il titolare ma al momento sta vedendo il campo solo con cannocchiale. Al suo posto gioca l’ex Inter Michele Di Gregorio. Furioso l’agente Battistini a Radio Sportiva

SITUAZIONE GROTTESCA − L’agente di Alessio Cragno, Graziano Battistini, duro a Radio Sportiva: «Lui è arrivato a Monza da portiere della Nazionale. Poi inspiegabilmente non ha mai giocato e sta vivendo una situazione grottesca. Non ha avuto la possibilità di sbagliare e di essere messo da parte, è stato fatto fuori prima di dimostrare di non essere all’altezza. Alessio ha gli attributi, è un campione e di conseguenza sfrutterà questa situazione per fortificarsi. Tornerà più forte di prima». Occhio al portiere come nuovo vice Onana all’Inter per la prossima stagione. Ne ha parlato Marco Barzaghi (vedi articolo).