Cragno avvisa l’Inter: «Sfida casalinga con i nostri tifosi. Non molliamo!»

Cragno dopo Cagliari-Salernitana 1-1 su DAZN si è proiettato subito verso la sfida casalinga contro l’Inter, con il supporto del suo pubblico.

SFIDA IN CASA – Alessio Cragno dopo Cagliari-Salernitana terminata sul punteggio di 1-1 ha parlato del prossimo impegno casalingo: «Inter? Non possiamo permetterci adesso di rilassarci o di pensare a quanto siamo stanchi. La fortuna in questa stagione non è sempre dalla nostra parte però non molleremo. Tifosi in casa alla prossima? Li abbiamo sentiti tanto anche qui e so che ci supporteranno anche in casa».