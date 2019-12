Courtois: “Conte? Tatticamente il migliore, vede e vive calcio. Mourinho…”

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, nel corso di una lunga intervista concessa a Marca, si sofferma sul suo passato. In particolare parla di Antonio Conte, attuale tecnico dell’Inter e suo allenatore ai tempi del Chelsea, con cui conquistò una Premier League. Una battuta anche su José Mourinho, anch’esso incontrato durante la sua esperienza in Premier League.

IL MIGLIORE – Parole di stima quelle di Thibaut Courtois nei confronti di Antonio Conte, attuale tecnico dell’Inter. Una battuta anche su José Mourinho: «Conte? A livello tattico, lui è stato il miglior allenatore che abbia mai avuto. Il modo in cui vede e vive il calcio è davvero di un altro livello. Tutti sapevamo perfettamente quello che dovevamo fare in campo. Questo cambio ha fatto sì che nessuno potesse batterci. Eravamo una macchina. Mourinho? È stato molto esigente, un allenatore vincente. È una cosa che va sempre bene, come si sta vedendo anche adesso che è al Tottenham».

