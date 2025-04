Cottarelli, frecciata a Zhang: «Se diceva sì a Interspac stava ancora all’Inter»

Cottarelli, famoso economista e ideatore di Interspac, nel giorno di Inter-Bayern Monaco, è ritornato a parlare dell’azionariato popolare. Frecciatina pure a Steven Zhang. L’estratto dell’intervista a Tuttosport.

AZIONARIATO POPOLARE – Carlo Cottarelli parla del modello Bayern Monaco: «Parliamo di una squadra che domina da anni il campionato tedesco, è difficile non vinca. Ha l’azionariato popolare, ma anche il vantaggio di essere di gran lunga la principale squadra tedesca. Secondo le analisi che abbiamo fatto per Interspac, tra le società che hanno l’azionariato popolare e quelle senza, i risultati dimostrano che le prime, quindi quelle con l’azionariato popolare, hanno entrate per tifoso più elevate rispetto a quelle senza».

STRUTTURA – Il Bayern ha dietro pure sponsor come Adidas, Audi e Allianz. Così Cottarelli: «Noi abbiamo sempre avuto in mente questa struttura, con investitori forti. Comunque il 75% del Bayern è detenuto dai tifosi, il 25% dai colossi che ha citato, si tratta di una società basata sulle risorse dei tifosi».

DISPONIBILI – Poi Cottarelli non ha dubbi: «Non voglio entrare nei dettagli, siamo disponibili a parlare con chiunque, l’abbiamo fatto con Zhang, siamo pronti a farlo con i nuovi proprietari dell’Inter. Qualora ci fosse un’apertura da parte loro, ci muoveremmo per fare la raccolta. Non possiamo farlo senza. Io sinceramente ovunque vado, trovo tifosi che mi chiedono di Interspac».

ZHANG – E infine, Cottarelli tira una frecciatina all’ex presidente dell’Inter: «Non posso fare un confronto, con Zhang non è stato possibile portare avanti l’azionariato popolare, se fosse stato fatto, probabilmente lui sarebbe ancora lì. Non ha voluto e ora è fuori dai giochi. Come? Avrebbe avuto un introito tale per stabilizzare la situazione e migliorare i conti della società, visto che con l’azionariato popolare i conti migliorano». Fonte: Tuttosport – Simone Togna