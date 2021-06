Cottarelli – economista e tifoso interista -, intervenuto a “Un Giorno da Pecora” sulle frequenze di Rai Radio 1, ripropone il progetto dell’azionariato popolare e annuncia novità a breve. L’attuale Presidente di Inter Spac lancia un messaggio alla proprietà Suning

POTERE AI TIFOSI – L’idea di Carlo Cottarelli è nota e con Inter Spac (vedi articolo) vuole andare fino in fondo: «Stiamo facendo un piano per l’Inter. Ne ho parlato già nei media. Stiamo cercando di lanciare l’idea dell’azionariato popolare per portare dentro i tifosi dell’Inter. Poi si potrà fare solo se l’attuale proprietà ci fa entrare… C’è un grande interesse per questa iniziativa e nelle prossime settimane avremo qualche notizia da dare che riguarda questa idea. Noi inizialmente dovremmo entrare in quota di minoranza, poi si vede. Dipende anche da quanto gli interisti sono disposti a metterci in questo progetto. Non è quanto costa un’azione, ma quanto gli interisti vogliono metterci. Non abbiamo ancora iniziato la campagna, ma spero che la potremo iniziare presto».

MERCATO NERAZZURRO – Cottarelli non si sbilancia sull’attuale situazione finanziaria dell’Inter della proprietà Suning, che è in cerca di liquidità e plusvalenze tramite le cessioni sul mercato: «Bisognerebbe avere in mano i conti dettagliati dell’Inter per capire esattamente qual è la situazione. Troppo difficile fare un nome di chi sacrificherei! Però dico due nomi che terrei senz’altro, in qualsiasi situazione: Romelu Lukaku e Nicolò Barella, che sono stati i migliori nella passata stagione. Ma ce ne sono tanti altri da tenere e spero che riescano a trattenere quasi tutti. Fare il presidente dell’Inter? Non credo proprio».