Cottarelli non si arrende: «Interspac ancora in piedi! Invito ad Oaktree»

Carlo Cottarelli ha ribadito che Interspac è ancora intenzionata a investire nell’Inter. La parola spetta ora a Oaktree, che al momento non ha aperto a tale eventualità.

LA CONFERMA – Carlo Cottarelli è una delle figure maggiormente rappresentative di Interspac, il progetto di partecipazione popolare che ambisce a investire nell’Inter. Nel corso degli anni, sono stati vari i tentativi di avere una voce in capitolo nella società nerazzurra. Tutti rivelatisi vani, a prescindere dallo specifico proprietario presente in quel determinato momento storico. Ciò non ha, però, determinato una volontà dei rappresentanti di Interspac di desistere dal tentare l’ingresso nella società meneghina. Come confermato ancora oggi, venerdì 28 maggio, dallo stesso Cottarelli.

Cottarelli si rivolge ad Oaktree: Interspac pista ancora viva!

LE DICHIARAZIONI – Cottarelli si è infatti pronunciato a Un Giorno da Pecora, a Rai Radio1, in maniera favorevole a una partecipazione societaria nell’Inter. Di seguito le sue parole: «Il progetto Interspac è ancora in piedi. Se gli attuali proprietari dell’Inter volessero vendere, noi saremmo pronti».