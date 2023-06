Cottarelli canta per l’Inter: «Per quella gente che ama soltanto te!»

Nessuno vuole perdersi la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Neanche Carlo Cottarelli. Il politico nonché economista, grande tifoso nerazzurro, canta per la Beneamata

TUTTI CON L’INTER − L’Inter unisce anche la politica e l’economia. Carlo Cottarelli, ex ministro della Repubblica e fondatore di Interspac, non è da meno. Su Twitter ha dato il suo particolare buongiorno attraverso l’ormai motivetto tanto caro ai tifosi nerazzurri: «E per quella gente che Ama soltanto te Per tutti quei chilometri che ho fatto per te Internazionale devi vincere… Sulla strada per Istanbul…».