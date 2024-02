Costinha: «Porto forte, emerso contro l’Inter. Per batterlo serve qualità»

L’ex giocatore del Porto Costinha, col quale insieme a Mourinho vent’anni fa ha vinto la Champions League, torna alla doppia sfida dello scorso anno contro l’Inter, che riuscì a battere i portoghesi e passare il turno di qualificazione ai quarti.

RICORDO – Costinha prima che il Porto torni a giocare l’ottavo di Champions League contro l’Arsenal torna indietro di un anno. Nell’analisi della squadra portoghese dell’ex calciatore c’è il ricordo della sfida contro l’Inter: «La Lega portoghese non è come quella italiana, spagnola o inglese. C’è più qualità e calciatori di qualità in quei campionati lì. Però per noi quando si gioca la Champions League è una possibilità anche di far vedere le nostre capacità. Per cui la storia è importante per queste squadra ma poi in campo si deve fare a volte fatica perché dobbiamo sapere che dobbiamo giocare con squadre molto forti. Il Porto sa che l’Arsenal è una squadra fortissima, i singoli sono molto forti per cui deve fare una partita di squadra. E come squadra il Porto è sempre stato molto forte. Lo si è visto l’anno scorso contro l’Inter, anche con la Juventus o il Manchester City. Sono squadre che per battere il Porto devono correre molto e mettere qualità in campo».