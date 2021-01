Costacurta: “Vidal? Penso non stia bene. Mi sono reso conto di una cosa”

Condividi questo articolo

Alessandro Costacurta

Arturo Vidal si rende protagonista di Inter-Crotone provocando il rigore del momentaneo 2-2 degli ospiti. Dagli studi di “Sky Sport”, Alessandro Costacurta analizza l’episodio del cileno.

DIFFICOLTÀ – Arturo Vidal causa il rigore che porta il Crotone sul 2-2 prima dell’intervallo contro l’Inter. Il cileno entra così ancora una volta tra i protagonisti negativi dei nerazzurri. Nello specifico, ecco l’analisi da parte di Alessandro Costacurta: «Penso che non stia ancora bene. Perché sono interventi di un giocatore che pensa di stare bene e non ci arriva come dovrebbe arrivarci. Una volta arrivato a 33 anni, quindi all’età di Vidal, mi sono reso conto che quel tipo di intervento non era quello che facevo dieci anni prima».