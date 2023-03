Costacurta: «Su Inzaghi certe domande da fare! Pure su giocatori Inter»

L’Inter ha iniziato a fare serie riflessioni su Inzaghi, dopo il momento troppo altalenante che va ormai avanti da tempo (vedi articolo). Costacurta commenta le notizie date a Sky Calcio – L’Originale, con una critica più verso l’allenatore che verso i giocatori.

DA DISCUTERE – Secondo Alessandro Costacurta è corretto che l’Inter valuti se proseguire con Simone Inzaghi come allenatore: «Colpe sue? Per il modo in cui viene sconfitta da certe squadre credo che si debbano fare certe domande su Inzaghi. Perché queste sono partite che devi vincere. La discussione dev’esserci sull’allenatore se perde certe partite, poi anche i giocatori sono criticati giustamente».