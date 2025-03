Costacurta sottolinea: «Inter, mancata aggressività nel primo tempo!»

Alessandro Costacurta sottolinea ciò che non è andato benissimo nel primo tempo della partita tra Inter e Monza. Le sue parole nel post-match su Sky Sport.

MANCANZE – L’Inter è mancata in tanti aspetti nel primo tempo! Il 2-0 del Monza non è stato assolutamente un caso e dev’essere un allarme sull’atteggiamento da non assumere nelle partite. Alessandro Costacurta ne ha parlato in questo modo: «Ho visto un po’ di aggressività, c’era ritmo anche nel primo tempo ma le ripartenze del Monza sono state troppo semplici. L’Inter ha concesso e creato comunque tanto, nella ripresa invece c’è stata grande aggressività soprattutto in difesa. I gol sono concessioni della difesa dell’Inter, dopo l’attenzione è tornata».