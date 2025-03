Costacurta sottolinea: «Inter, da evitare errori visti col Monza»

Alessandro Costacurta ha analizzato la fase difensiva dell’Inter contro il Monza, sottolineando una differenza tra il primo e il secondo gol subìto.

IL RAGIONAMENTO – Alessandro Costacurta si è così espresso a Sky Sport su alcuni problemi difensivi dell’Inter nell’ultimo turno di Campionato contro il Monza: «Secondo me ci sono stati vari errori in difesa da parte dell’Inter nel match poi vinto contro il Monza. Nel primo caso, non avrebbe dovuto concedere il colpo di tacco a Dany Mota che ha portato al gol di Birindeli. Mentre, nel secondo, i nerazzurri avrebbero potuto fare qualcosa in più nell’aiutare Pavard a difendere su Keita Balde, ma il gol è stato bellissimo».