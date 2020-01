Costacurta sicuro: “Inter, ecco un problema su cui lavorare! Conte…”

Costacurta è stato ospite di “Sky Calcio Club”. L’ex difensore del Milan si è espresso sull’Inter di Conte, mettendo in risalto un problema dei nerazzurri visto anche nella partita di ieri col Cagliari.



PROBLEMA – Alessandro Costacurta non ha dubbi sull’Inter: «Ci vuole la capacità di andare sempre a mille all’ora ma anche più collaborazione quando si rallenta per motivi fisici. Si deve lavorare non solo quando si va a mille all’ora. Sicuramente Antonio Conte lo fa ma è chiaro che la squadra in questo momento in quella situazione non è ancora performante come quando sta benissimo. E questo è un problema. Quando stai bene è facile, lo fanno tutti. Quando non stai bene deve crescere qualcos’altro che in questo momento non c’è».