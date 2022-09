Costacurta: «Scelte di Inzaghi? No sorprese. Col Milan visti problemi»

Alessandro Costacurta si è espresso così a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Bayern Monaco. Queste le parole dell’ex difensore negli studi di Sky Sport commenta le scelte di formazione di Inzaghi

NO SORPRESE – Costacurta commenta così le scelte di formazione di Inzaghi. Il tecnico, dopo la sconfitta nel derby, ha tolto alcuni uomini chiave: «Scelte di Inzaghi? Non sono neanche così sorprendenti. Dopo Roma era arrivata qualche critica, il Milan ha evidenziato dei problemi. Per me non è sorprendente che abbia cambiato tre totem»