Costacurta: «Ronaldo? Non dormivo quando dovevo affrontarlo. Eto’o…»

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato dell’Inter ed in particolare di Ronaldo “Il Fenomeno” e di Samuel Eto’o

INCUBO – Alessandro Costacurta parla del suo passato da giocatore ed in particolare di Ronaldo “Il Fenomeno”: «Avrei giocato volentieri con Eto’o. Ho affrontato Samuel a fine carriera, quando io avevo 40 anni e lui era un ragazzino, e in quell’incontro di Champions mi ha dato la sensazione di avere qualcosa di speciale come poi ha dimostrato nel Barcellona e nell’Inter del Triplete. Ho avuto la fortuna di incontrare i più forti, anche Maradona. Io non dormivo quando dovevo affrontare Ronaldo Il Fenomeno. Diciamo che ho sofferto con tutti e nessuno».

Fonte: Filippo Cornacchia – Tuttosport