Costacurta: «Rimonta Juventus? No, Inter poteva andare avanti 0-2!»

Alessandro Costacurta, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato della Juventus in ottica scudetto. L’ex difensore del Milan, però, ha visto i bianconeri in difficoltà contro l’Inter

DIFFICOLTA’ – Costacurta parla a proposito della Juventus e delle possibilità di rimonta scudetto della squadra di Allegri. Questa la sua opinione: «Rimonta Juventus? No, sinceramente no. Anche contro l’Inter ha sofferto tanto, le critiche ai nerazzurri sono state eccessive proprio per quello che ha dimostrato, ma ha ritrovato fiducia non il gioco ma la fiducia. L’Inter poteva andare tranquillamente sullo 0-2 per gioco ed occasioni. Ma quando sbagli, come hanno fatto i nerazzurri, le qualità della Juventus vengono fuori».