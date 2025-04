Costacurta ricorda: «Inter, tanti impegni influiscono. Milan? Occasione!»

Alessandro Costacurta ha parlato al termine di Bologna-Inter, sfida che si è conclusa con il punteggio di 1-0. Di seguito il suo commento.

IL RAGIONAMENTO – Alessandro Costacurta si è così pronunciato a Sky Sport nel post-partita di Bologna-Inter: «I cambi del Bologna hanno dato una carica maggiore alla squadra, ho visto più energia. Per l’Inter non era facile reggere per 90 minuti contro una formazione che gioca così e ha questa fisicità, considerate le fatiche di Champions League contro il Bayern Monaco. Il Bologna è una squadra che ti fa sudare, i nerazzurri hanno dovuto correre tanto per tutta la partita. L’Inter deve avere un grande orgoglio perché è ancora in corsa in tutte le competizioni, il problema è che ciò influisce sulla capacità di stare in partita per i 90 minuti».

Costacurta sull’utilità di sfidare il Milan, dopo il Bologna, per l’Inter

PROSSIMO MATCH – Costacurta ha poi proseguito: «Ora la partita contro il Milan potrà aiutare i nerazzurri a dimenticare questa sconfitta. Penso che l’Inter possa subìre la partita di oggi, ma sfidare immediatamente il Milan la potrà aiutare».