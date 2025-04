Costacurta: «Riconosco una forza all’Inter. Barella? Livello mondiale!»

L’Inter vince contro il Bayern Monaco la partita di andata dei quarti di finale di Champions League, giocata in casa dei tedeschi. Alessandro Costacurta esprime la sua opinione riguardo l’impresa dei nerazzurri.

RESISTENZA – L’Inter vince contro il Bayern Monaco giocando un primo tempo alla pari. Nel secondo tempo i nerazzurri resistono e trovano una grande gioia nel finale. Alessandro Costacurta, a Sky Sport, elogia la gran partita degli uomini di Simone Inzaghi che hanno lottato fino alla fine esprimendo anche un buon gioco: «Devo riconoscere che c’è una squadra che quando dovrebbe non va mai in difficoltà. Io credo che sia palese che quando gioca in velocità ha della qualità meravigliosa, ci sono i gol a confermarlo. Non vorrei abusare della parola resilienza, però nei momenti complicati, la squadra di Inzaghi non va in difficoltà. Nel momento in cui decidono che l’altra squadra ha il possesso e ha la predominanza del campo, si abbassano e affrontano al meglio i momenti difficili di una partita. Gli riconosco questa grandissima forza, oltre che delle individualità che sono meravigliose».

L’Inter vince esprimendo la sua versione migliore in campo europeo: l’analisi di Costacurta anche sui singoli

INDIVIDUALITÀ – L’Inter mette in cassaforte il primo atto di due quarti di finale contro il Bayern Monaco. L’ex difensore e capitano del Milan, Costacurta, continua la sua analisi sui nerazzurri soffermandosi sulle grandi individualità che hanno i meneghini: «Considerando che Hakan Çalhanoğlu è stato ad un certo punto del match ben bloccato dai centrocampisti del Bayern Monaco, devo dire che Nicolò Barella ha dimostrato di essere uno dei più grandi centrocampisti del mondo. Nell’Inter ci sono tre o quattro individualità che si sono dimostrati di essere nell’elité del calcio e di una categoria superiore». Adesso i nerazzurri aspetteranno i bavaresi per il ritorno del 16 aprile, a San Siro, per cercare di passare nel miglior modo possibile i quarti di finale e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno.