Costacurta: «Radu? Il calcio dà possibilità. All’Inter serve gara atletica»

Radu continua a fare notizia, visto che probabilmente sostituirà ancora Handanovic in Udinese-Inter (vedi articolo). Da Sky Calcio Show – L’Originale Costacurta parla del portiere reduce dal grave errore di Bologna.

DUELLO A DISTANZA – Alessandro Costacurta presenta la domenica di Serie A: «Una partita impegnativa da parte soprattutto del Milan. Anche perché, dall’altra parte, c’è una squadra in lotta per un traguardo prestigioso che arriva da due sconfitte brutte e probabilmente inaspettate: arriverà molto carica. Credo che sarà una partita quasi decisiva per il Milan, superare la Fiorentina vorrebbe dire quasi avvicinarsi per lo scudetto. Quella, secondo me, è la partita più difficile. Non dimentichiamoci che l’Inter ha giocato mercoledì: per battere l’Udinese ci vuole una partita non solo tecnica ma anche atletica. Stiamo parlando però di una squadra che, fino all’errore di Ionut Andrei Radu, aveva convinto un po’ tutti. Può ancora vincerle tutte fino alla fine».

IL PORTIERE – Costacurta ha una parola su Radu: «Soprattutto per quello che è il ragazzo, che assicuro essere perbene. Credo che la protezione dell’ambiente sia una tutela verso la sofferenza di questo ragazzo. Quanto segna questo errore? È proprio caratteriale. Io ho sbagliato un rigore molto importante (Milan-Boca Juniors finale di Coppa Intercontinentale del 2003, ndr), però in un certo senso l’unico modo per riprendersi è lavorare. Il calcio dà la possibilità di dimenticare un errore attraverso una partita».