Costacurta: “Play-off Serie A? Va bene a 6 squadre. A Conte serve tempo”

Condividi questo articolo

I play-off di Serie A per aggiudicarsi poi la vittoria finale del campionato è una delle ipotesi che la Lega Serie A sta prendendo in considerazione vista l’emergenza Coronavirus. Di questo e della situazione dell’Inter in campionato ne ha parlato Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, in collegamento dagli studi di “Sky Sport 24”.

PLAY-OFF – Play-off Serie A a quattro o a sei squadre? Alessandro Costacurta è d’accordo e dice la sua riguardo questa possibilità: «Io farei a quattro ma sono aperto anche a sei squadre. Le prime giornate dei play-off potrebbe essere Atalanta-Roma e Inter-Roma, la vincente andrebbe a incontrare una la Juventus e l’altra la Juventus. Gli stessi risultati più avanti in classifica andrebbero a premiare quella più avanti in classifica. A me piace che le prime due vengano premiate, ma i play-off che premiano le migliori classificate vanno in quella direzione. Questa è un’emergenza, a me piace, ad altri no. Io però amo certi sport americani dove i play-off sono di casa».

SU CONTE – Non solo play-off, Costacurta dice la sua anche sul momento dell’Inter e la stagione di Antonio Conte in nerazzurro: «Ad Antonio serve più tempo, sia lui che i giocatori hanno capito cosa fare. Hanno dato una grandissima risposta. Hanno fatto un ottimo lavoro».