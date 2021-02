Costacurta: Â«Pirlo, contro l’Inter in Coppa Italia dinamiche stupendeÂ»

Costacurta: «Pirlo, contro l’Inter in Coppa Italia dinamiche...

Costacurta: «Pirlo, contro l’Inter in Coppa Italia dinamiche stupende»

Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta, storico ex difensore del Milan, ha parlato negli studi di “Sky Sport” del momento attuale della Juventus (in questi minuti in campo nella sfida contro il Napoli), tornando sulla sfida di Coppa Italia contro l’Inter e sulle scelte di Andrea Pirlo.

BELLE SCELTE – Alessandro Costacurta ha elogiato Andrea Pirlo per quanto fatto vedere dalla sua Juventus nel doppio confronto di Coppa Italia contro l’Inter. Queste le sue parole: «In Coppa Italia ci sono state delle dinamiche stupende da parte di Andrea Pirlo, con delle belle scelte come per esempio nel modo di giocare dei difensori. La Juventus ha decisamente alzato il livello, ma devono ancora migliorare».