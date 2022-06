Costacurta: «Pinamonti al Monza? Perfetto! Contento anche per lui»

Una delle ultime notizie di serata lanciate da Di Marzio durante Calciomercato – L’Originale riguarda un incontro per Pinamonti al Monza (vedi articolo). Costacurta, che coi brianzoli giocò in prestito nella stagione 86-87, in collegamento assieme al giornalista su Sky Sport promuove l’operazione con l’Inter.

L’AUGURIO – Alessandro Costacurta vedrebbe bene il passaggio di Andrea Pinamonti dall’Inter al Monza: «A me sembra veramente perfetto, assolutamente. Sembra veramente l’uomo giusto, sono contento anche per Pinamonti. Spero che succeda per lui». Come raccontato durante il programma, nel mercoledì da poco concluso si è tenuto un incontro fra Adriano Galliani e l’agente dell’attaccante classe ’99, di rientro dall’Empoli.