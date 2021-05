Costacurta: «Perisic su Cuadrado, questo è rigore? Per me no!»

Alessandro Costacurta, ospite negli studi di “Sky Sport” nel post partita di Juventus-Inter 3-2 di questo pomeriggio, ha commentato gli episodi arbitrali più controversi del derby d’Italia stroncando l’arbitraggio di Calvarese.

IL RIGORE DEL 3-2 – Costacurta ritiene che il rigore che ha deciso la partita non fosse da fischiare: «Io non ho visto tutto questo rigore come Calvarese. C’è un contatto, a me sembra che ci sia la gamba di Cuadrado che va a cercare la gamba di Perisic un pochino troppo esplicitamente. Io credo che ci sia la gamba di Cuadrado che va nello spazio di Perisic, questo è rigore? Secondo me no».

IL GOL DEL 2-2 – Costacurta è scettico pure sul fatto che inizialmente Calvarese avesse deciso di non convalidare il gol del provvisorio pareggio nerazzurro: «A me è sembrato che non ci sia stato un contatto così grande da fischiare. C’è un contatto con un attaccante, sono scontri che trovo normalissimi, non capisco perché Calvarese abbia fischiato. Era da non fischiare, doveva essere convalidato immediatamente».

IL FUTURO DELL’INTER – Costacurta parla dei possibili piani futuri dell’Inter: «Penso abbia messo in piedi una squadra per essere protagonista in Europa. Questa squadra ha molta più fiducia e questo ti aiuta a superare certe barriere mentali nei confronti dell’Europa. Io credo che quest’anno abbia fallito in Champions perché non aveva la sicurezza che adesso ha».