Costacurta: «Penso che a Taremi stia mancando la fiducia»

Billy Costacurta si è pronunciato in merito a uno dei calciatori che non si sono visti nel corso di Verona-Inter, ossia Mehdi Taremi. Di lui ne ha tratteggiato il possibile stato emotivo.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha battuto il Verona con il punteggio di 5-0, mostrando di aver affrontato nel modo giusto il periodo successivo alla sosta per le Nazionali per farsi trovare al meglio al ritorno in campo. Il match ha visto la possibile rinascita di Joaquin Correa, autore di un gol d’autore e di due assist, la conferma di Marcus Thuram e le due marcature da attaccanti puri di Yann Bisseck e Stefan De Vrij. Oltre alle tante note positive dell’incontro, qualcuno ha intravisto anche la spia di un elemento che, seppur non definibile come problema, pone comunque delle riflessioni in casa Inter.

Costacurta sul momento di Taremi all’Inter

IL RAGIONAMENTO – Così, l’ex calciatore Billy Costacurta si è espresso a Sky Sport sul momento di Mehdi Taremi, attaccante non schierato da Simone Inzaghi contro il Verona. Questo il suo commento: «Il fatto di avere la certezza di essere un titolare fisso ti dà la fiducia per necessaria per esprimerti al meglio. Quest’ultima può mancare in assenza della sicurezza del ruolo da titolare. Secondo me Taremi sta vivendo una situazione simile».