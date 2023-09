Costacurta: «Oggi l’Inter è più forte del Milan! Se Thuram sarà…»

Costacurta, ex storico difensore rossonero, ha parlato dell’imminente Derby tra Inter e Milan. L’opinionista ha detto anche la sua su Thuram e sul girone di Champions League dei nerazzurri

EXIT POLL − Le parole di Costacurta in merito alla forza dei nerazzurri: «Oggi l’Inter è più forte, perché i risultati dei quattro derby del 2023 sono lì a dimostrarlo e perché la squadra di Inzaghi è più avanti nell’intesa fra i giocatori. È vero che hanno cambiato molto entrambe, ma i titolari dell’Inter sono al momento quasi gli stessi che pochi mesi fa si sono giocati la finale di Champions. Detto ciò, non è detto che l’Inter sia ancora davanti fra nove mesi perché il Milan ha fatto una bella squadra che può solo crescere».

CHAMPIONS LEAGUE − Costacurta sul girone in Europa: «Chiaramente il gruppo dell’Inter sulla carta è passabile, ma una squadra come il Salisburgo, con tanti giovani interessanti, in una gara può sempre metterti in difficoltà. E le trasferte con Benfica e Real Sociedad non saranno una passeggiata».

ATTACCO − Poi Costacurta parla del reparto offensivo: «Se i nerazzurri eguagliassero l’asticella raggiunta l’anno scorso, avrebbero già ottenuto un grande successo. Credo che il rebus per Inzaghi sia in attacco dove ha perso Dzeko e Lukaku, però se Thuram sarà sempre quello visto contro la Fiorentina, allora… Tenendo presente questo Lautaro: dopo il Mondiale, giocato male, gli è scattato qualcosa e oggi si sente un grande attaccante e non ne vedo in giro molti più forti di lui».

Fonte: Tuttosport − Federico Masini