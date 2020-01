Costacurta: “Moses-Inter? Dipende da come sta. Mi fido di una cosa”

Condividi questo articolo

Costacurta è stato ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport. L’ex difensore del Milan ha commentato la notizia di serata sull’Inter, ossia l’arrivo di Moses a Milano per svolgere le visite mediche con il club (vedi articolo).

NOME IN ARRIVO – Victor Moses è a Milano e nel martedì appena iniziato effettuerà le visite mediche con l’Inter. Il nigeriano è reduce da diversi infortuni con il Fenerbahçe, per questo non è ancora sicuro il suo acquisto. Alessandro Costacurta ha qualche riserva sull’acquisto: «Dipende da come sta. Io quando i giocatori vengono scelti da Antonio Conte vado verso la fiducia, soprattutto nei confronti di Antonio. Da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez un minimo di ringraziamento verso Conte ci dev’essere, però anche il contrario».

SCAMBIO SFUMATO – Moses è in procinto di arrivare all’Inter anche perché sul finire della scorsa settimana è saltato lo scambio fra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano con la Roma. Costacurta fa notare però come il difensore giallorosso sia comunque più che valido: «Spinazzola, e questa è una cosa mia personale, penso sia il miglior terzino sia destro sia sinistro in Italia. La prestazione contro il Genoa? Non sono sorpreso, è uno che parla poco e questo è un Nazionale».